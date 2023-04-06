МЮ - Эвертон: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

"Эвертон" не проигрывает уже четыре матча подряд. Во время этой серии команда Шона Дайча сыграла вничью с "Челси" и "Тоттенхэмом". Но оба гранда в последнее время идут тяжело, поэтому получение очков в противостоянии с ними не выглядит чем-то необычным. "Манчестер Юнайтед" после феерической зимы тоже существенно притормозил, но победа на неделе на "Брентфордом" вернула красных дьяволов в число фаворитов в борьбе за бронзу.

Конечно, нас интересует, в первую очередь, Виталий Миколенко. Да, он потерял место в основе, но даже в те 15-20 минут, которые он получил в игре против шпор, украинский защитник сыграл очень надежно и заслужил комплименты от тренера и болельщиков.

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Удастся ли "Эвертону" снова отобрать очки у фаворита, смотрите в субботу, 8 апреля. Начало игры "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" в 14:30.

В Украине в прямом эфире матч МЮ – Эвертон можно посмотреть только на OTT-платформе Setanta Sports (Сетанта Спортс), которая является платной. На телеканалах Setanta Sports на других платформах и кабельных сетях матч транслироваться не будет.

Также за игрой в режиме онлайн можно следить с помощью трансляции на UA-Футбол | МЮ – Эвертон онлайн