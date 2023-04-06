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Вулверхэмптон - Челси: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии
Где покажут в прямом эфире матч Вулверхэмптон - Челси, чемпионат Англии, 8 апреля 2023
фото - Getty Images
В первом круге "Челси" на собственном поле разбил "Вулверхэмптон" 3:0. Это была одна из лучших игр аристократов под руководством Грэма Поттера. Сейчас уже бывший тренер лондонцев отдыхает на Мальдивах, а доведет команду до конца сезона будет Фрэнк Лампард.
Найдет ли он место в основе для Михаила Мудрика, определит ли наконец основу из более чем 30 футболистов, удастся ли хотя бы приблизиться к группе лидеров – частичные ответы на эти вопросы узнаем в субботу, 8 апреля. Начало матча "Вулверхэмптон" – "Челси" в 17:00.
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В Украине смотреть матч Вулверхэмптон – Челси онлайн в интернет можно только на OTT-платформе Setanta Sports (Сетанта Спортс), которая является платной. На телеканалах Setanta Sports на других платформах и кабельных сетях матч транслироваться не будет.
Также за игрой в режиме реального времени можно следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Вулверхэмптон – Челси онлайн
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