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Лэмпард: Это мой клуб, с которым у меня связано много эмоций. Я практичный человек
Первые слова после возвращения
Фото: https://twitter.com/ChelseaFC
Фрэнк Лэмпард
"Это мой клуб, с которым у меня связано много эмоций. А еще я практичный человек. С тех пор как я покинул "Челси", я пошел другим путем, но я рад возможности вернуться, когда клуб попросил меня об этом, веря в то, что я могу помочь до конца сезона.
Я уверен в себе. Я уже работал со многими игроками раньше, понимаю, чего хотят болельщики "Челси", и сделаю все возможное, чтобы дать им то, чего они хотят", – сказал Лэмпард.
Лэмпард подписал контракт с "Челси" до конца этого сезона.
Лэмпард - легенда лондонского клуба. Он защищал цвета "синих" с 2001 по 2014 год. Стоит заметить, что он уже тренировал "Челси" с июля 2019 по январь 2021 год. До этого Фрэнк также тренировал "Дерби Каунти" и "Эвертон".
Клуб уволил Грэма Поттера 2-го апреля. Ранее сообщалось, что клуб ведет переговоры с Юлианом Нагельсманном и Луисом Энрике.
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