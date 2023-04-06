Лэмпард: Это мой клуб, с которым у меня связано много эмоций. Я практичный человек

Фрэнк Лэмпард дал пресс-конференцию после назначения временным менеджером в "Челси". "Сделаю все возможное, чтобы дать болельщикам то, чего они хотят", – приводит его слова BBC.

"Это мой клуб, с которым у меня связано много эмоций. А еще я практичный человек. С тех пор как я покинул "Челси", я пошел другим путем, но я рад возможности вернуться, когда клуб попросил меня об этом, веря в то, что я могу помочь до конца сезона.

Я уверен в себе. Я уже работал со многими игроками раньше, понимаю, чего хотят болельщики "Челси", и сделаю все возможное, чтобы дать им то, чего они хотят", – сказал Лэмпард.

Лэмпард подписал контракт с "Челси" до конца этого сезона.

Лэмпард - легенда лондонского клуба. Он защищал цвета "синих" с 2001 по 2014 год. Стоит заметить, что он уже тренировал "Челси" с июля 2019 по январь 2021 год. До этого Фрэнк также тренировал "Дерби Каунти" и "Эвертон".

Клуб уволил Грэма Поттера 2-го апреля. Ранее сообщалось, что клуб ведет переговоры с Юлианом Нагельсманном и Луисом Энрике.