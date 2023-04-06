Саутгемптон - Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Англии

Даже без Голанда "Манчестер Сити" способен забивать соперникам полную сетку голов. Это, в частности, подтвердил матч с "Ливерпулем" в предыдущем туре. В 30-м туре соперник будет даже проще – главный аутсайдер лиги "Саутгемптон". Но это исключено теоретически, ведь святые еще не упустили шансы на спасение, следовательно, будут биться до последнего.

Возьмет ли команда Гвардиолы очередные легкие три очка или еще больше отпустит "Арсенал", смотрите в субботу, 8 апреля. Начало матча "Саутгемптон" – "Манчестер Сити" в 19:30.

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В Украине просмотреть матч Саутгемптон – Манчестер Сити в интернет можно будет только на OTT-платформе Setanta Sports (Сетанта Спортс), которая является платной. На телеканалах Setanta Sports на других платформах и кабельных сетях матч транслироваться не будет.

Также за игрой в режиме LIVE можно следить с помощью трансляции на UA-Футбол | Саутгемптон – Манчестер Сити онлайн