Лэмпард: Моя цель – попытаться вселить в команду уверенность. Мы хотим выиграть как можно больше матчей

Фрэнк Лэмпард прокомментировал прессе свое назначение в "Челси" до конца сезона. Он сфокусирован на настоящем и не думает о следующем сезоне.

– Вам сказали, что это строго до конца сезона, независимо от того, как будет выступать команда?

– Нет, но я думаю, что ситуация говорит сама за себя в тот период, ради которого я здесь. В этом плане я не забегаю вперед. Я хочу сыграть как можно лучшую роль, чтобы наилучшим образом повлиять на клуб в этот период. После этого посмотрим, что будет.

– Очевидно, что когда Роберто Ди Маттео привел команду к победе в Лиге чемпионов, он остался. Это стимул?

– Не думаю, что стоит говорить о прошлых моментах. Роберто проделал невероятную работу и остался – это другая часть истории "Челси", и это не будет моим решением, так что я снова не хочу забегать вперед. Я понимаю, что мне, вероятно, будут часто задавать этот вопрос. У меня широко открыты глаза, я жду эти вопросы. Для меня важно оставить это в стороне и сосредоточиться на работе. Я очень рад сделать это вместе с персоналом и игроками, с которыми я буду работать.

Я был на игре во вторник вечером, я знаю, что в этой команде много талантов, не только игроки, которые играли во вторник, но и вообще. Я рад работать с этим талантом и помогать им.

– Какие у вас цели?

– Попытаться вселить в команду максимальную уверенность. Чтобы футболисты показывали страсть и смотрелись энергично. Что касается целей, то мы хотим выиграть как можно больше матчей. Это самый простой ответ, который вы можете получить.

На деле все гораздо сложнее, но в то же время я думаю, что впереди нас ждут большие матчи. АПЛ – это трудно, Лига чемпионов – это, конечно, тоже тяжело. Мы должны верить в наших игроков. Я очень верю в них. И, конечно, мы хотим выигрывать матчи.

– Что можете сказать о Лиге чемпионов?

– Я не наивен, "Реал" – огромный клуб, действующий победитель Лиги чемпионов, фантастическая команда. Я не собираюсь сидеть здесь и рассуждать об этом и о том, мол, что может произойти в сложном полуфинале, а затем и в финале.

До этого еще далеко, и моя задача – идти шаг за шагом. Конечно, я тренировал клуб два года, и он играл в Лиге чемпионов. В первый год мы прошли вышли из группы и проиграли "Баварии", во второй мы вышли из группы.

Затем я ушел, а клуб отметился фантастическим достижением (выиграл Лигу чемпионов – прим. ред.). Для меня эти события в прошлом, но я рад снова сражаться в этом турнире, он лучший, – сказал Лэмпард.

Напомним, что "Челси" уволил Грэма Поттера 2-го апреля. Также клуб провел переговоры с Луисом Энрике и рассматривает назначение Юлиана Нагельсманна на долгосрочный проект.