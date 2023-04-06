  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси может пригласить двухкратного победителя Кубка Либертадорес на должность главного тренера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси может пригласить двухкратного победителя Кубка Либертадорес на должность главного тренера

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Менеджер с 1-го января без работы

Челси может пригласить двухкратного победителя Кубка Либертадорес на должность главного тренера

Фото: twitter.com/RiverPlate

Новина українською

"Челси" ведет переговоры с бывшим главным тренером "Риверплейта" Марсело Гальярдо. Он выигрывал с клубом чемпионат Аргентины, дважды Кубок и Суперкубок и дважды Копа Либертадорес.

Гальярдес провел в клубе 8 лет и пробыл в должности до 31-го декабря 2022-го.

Также сообщалось, что клуб првоел встречу с Луисом Энрике, который впечатлил руководство, а также раздумывает над приглашением Юлиана Нагельсманна.

Напомним, что "Челси" назначил Фрэнка Лэмпарда в качестве менеджера до конца сезона. Клуб хочет с лета строить новый долгосрочный проект, а на завершение сезона хотели пригласить более опытного менеджера, чем исполняющего обязанности в матче с "Ливерпулем" (0:0) Бруно Сальтора.

По теме
yellow-arrow
Эриксен вернулся к тренировкам за Манчестер Юнайтед в общей группе
yellow-arrow
Назначение Лэмпарда как первое логичное решение новых владельцев Челси
yellow-arrow
14-й из 15-ти. Мудрик - один из худших трансферов Челси в нынешнем сезоне по версии Goal
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Марсело Гальярдо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде