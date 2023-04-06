Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси может пригласить двухкратного победителя Кубка Либертадорес на должность главного тренера
Менеджер с 1-го января без работы
Фото: twitter.com/RiverPlate
"Челси" ведет переговоры с бывшим главным тренером "Риверплейта" Марсело Гальярдо. Он выигрывал с клубом чемпионат Аргентины, дважды Кубок и Суперкубок и дважды Копа Либертадорес.
Гальярдес провел в клубе 8 лет и пробыл в должности до 31-го декабря 2022-го.
Также сообщалось, что клуб првоел встречу с Луисом Энрике, который впечатлил руководство, а также раздумывает над приглашением Юлиана Нагельсманна.
Напомним, что "Челси" назначил Фрэнка Лэмпарда в качестве менеджера до конца сезона. Клуб хочет с лета строить новый долгосрочный проект, а на завершение сезона хотели пригласить более опытного менеджера, чем исполняющего обязанности в матче с "Ливерпулем" (0:0) Бруно Сальтора.
BOMBAZO MUNDIAL: CHELSEA LE OFRECIÓ A GALLARDO EL CARGO DE ENTRENADOR ????????????????????????????????— TyC Sports (@TyCSports) April 6, 2023
El conjunto londinense entabló negociaciones con el extécnico de River, con el objetivo de que pueda desembarcar oficialmente a partir de la próxima temporada. ¿Llegará el Muñe a la #PremierLeague? ???? pic.twitter.com/aLdguebOa4
Популярное сейчас
- Еще один клуб Первой лиги отказался от работы с Joma
- Британская разведка рассказала, что стоит за увольнением российского генерал-полковника Мурадова
- Politico: План ЕС на предмет покупки снарядов для Украины натолкнулся на юридическую коллизию
- Официально: Челси уволил Грэма Поттера с должности главного тренера
- Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
- Холанда заметили во время разговора по телефону за рулем роскошного Роллс-Ройса за 370 тисяч долларов. ФОТО