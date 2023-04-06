Челси может пригласить двухкратного победителя Кубка Либертадорес на должность главного тренера

"Челси" ведет переговоры с бывшим главным тренером "Риверплейта" Марсело Гальярдо. Он выигрывал с клубом чемпионат Аргентины, дважды Кубок и Суперкубок и дважды Копа Либертадорес.

Гальярдес провел в клубе 8 лет и пробыл в должности до 31-го декабря 2022-го.

Также сообщалось, что клуб првоел встречу с Луисом Энрике, который впечатлил руководство, а также раздумывает над приглашением Юлиана Нагельсманна.

Напомним, что "Челси" назначил Фрэнка Лэмпарда в качестве менеджера до конца сезона. Клуб хочет с лета строить новый долгосрочный проект, а на завершение сезона хотели пригласить более опытного менеджера, чем исполняющего обязанности в матче с "Ливерпулем" (0:0) Бруно Сальтора.