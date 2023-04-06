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Назначение Лэмпарда как первое логичное решение новых владельцев Челси

Англия
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Несмотря на сомнительные тренерские достижения Лэмпарда, в его возвращении есть смысл

Назначение Лэмпарда как первое логичное решение новых владельцев Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Сезон 2020/21 “Челси” начал с Фрэнком Лэмпардом, а закончил его с Томасом Тухелем. В 2022/23 “Челси” первый тур провел с Тухелем, а в последнем матче на тренерской скамье “синих” будет… Лэмпард.

В нынешнем “Челси” все удивляет и смешит, это клуб про который можно было снимать ситком. Но в череде странных, непоследовательных и глупых решений, которые принимали Тодд Боули и Clearlake Capital, назначение Фрэнка Лэмпарда главным тренером до конца сезона кажется наиболее адекватным.

Можно, конечно фантазировать о том, что Лэмпард повторит достижения Ди Маттео или того же Тухеля, выиграв Лигу чемпионов. И теоретически “Челси” может ухватиться за какие-то еврокубки. Но по правде говоря, Лэмпарда берут не для результатов. Контракт до конца сезона об этом красноречиво свидетельствует. И даже если случится чудо, и “Челси” выиграет Лигу чемпионов, или пробьется в топ-4, Лэмпард все равно не останется тренером на постоянной основе. Будут продолжаться переговоры с Нагельсманном, Луисом Энрике, Конте, Почеттино и другими, взвешиваться все за и против. Владельцам нужно время, чтобы не повторять поспешные ошибки, как в случае с Поттером. И в это время у команды будет тренер, который не будет вызывать отторжение у болельщиков, футболистов и журналистов.

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Можно задаваться вопросом, зачем увольнять Поттера, и затем приглашать Лэмпарда, который в абстрактно-тренерских категориях уступает своему предшественнику? Но ключевое здесь – длина контракта. Поттер просто не мог оставаться со своим пятилетним соглашением, пока за его спиной вели б переговоры.

Конечно, это популистское решение от новых владельцев. Несмотря на то, как закончил Лэмпард в прошлый раз в “Челси”, он остается важной и популярной фигурой для фанов “синих”, особенно тех, которые регулярно ходят на “Стэмфорд Бридж”. Это трюизм, но его стоить повторить – Поттер не смог проявить себя в качестве главного тренера “Челси” прежде всего в человеческом плане. Лэмпард – другое дело. Это легенда клуба, никто из футболистов не будет гуглить его имя, у него есть авторитет, харизма и влияние. Как говорят английские эксперты, “он знает клуб”.

Могут быть вопросы к тренерским качествам Лэмпарда. Он был уволен после 11 поражений в 14 матчах “Эвертона”, и команда заметно прибавила после назначения Дайча. Тухель, сменив Лэмпарда, выиграл Лигу чемпионов. Многие предсказывали конец тренерской карьеры Лэмпарда после неудачи в Ливерпуле. Другие давали ему максимум работу в Чемпионшипе.

Но несправедливо будет говорить, что Лэмпард и в “Эвертоне”, и в “Челси” не оставил никакого положительного наследия. В первом сезоне он спас “ирисок” от вылета, сплотив команду и болельщиков вокруг одной цели. “Эвертон” играл с вдохновением и энергией, все футболисты – от Гордона, Миколенко до Ивоби и Ришарлисона демонстрировали максимальную отдачу. Болельщики “ирисок” никогда не выступали против Лэмпарда, хотя во втором сезоне на его тактическую ограниченность тяжело было закрывать глаза.

Похожая история была и в первом периоде в “Челси”. Лэмпард откликнулся на просьбу “Челси” в сложный момент, когда клуб был под трансферным баном. Лэмпард смело наигрывал в стартовом составе Маунта, Джеймса, Абрахама, ему удалось настоять на трансферах Чилуэлла и Ковачича. “Челси” в первом сезоне с ним занял четвертое место, это был прекрасный результат при тех обстоятельствах. Дальше, после появления в команде Вернера, Хавертца, Зиеша и других, когда нужно было придумать сложные решения, стало хуже.

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Лэмпард быстро завоевывает сердца. Он сломал руку, празднуя одну из побед “Эвертона”, он не стесняясь материл Клоппа, защищая “Челси”. Это не может не нравится. У него есть шарм и дерзость. В конечном итоге, “Челси” Лэмпарда не был скучным. Малорезультативный футбол Поттера банально приелся всем.

Да, в долгосрочной перспективе у Лэмпарда возникают проблемы. У него проявляется тенденция к маргинализации определенных футболистов (Рюдигер и Кепа в “Челси”, Дукуре и Кин в “Эвертоне”, и другие), его команды быстро теряют надежность в обороне, и не демонстрируют гибкость. Но новая иерархия “синих” не рассчитывает на Лэмпарда надолго. И в своем первом периоде в “Челси”, и в “Эвертоне” он продемонстрировал свое умение работать с молодыми футболистами. При Поттере прогресса не было ни у кого. Ассистенты Лэмпарда Джо Эдвардс и Крис Джон ранее были тренерами молодежных команд “Челси”, также с Лэмпардом работает еще одна легенда “синих” Эшли Коул. Назначения Лэмпарда может принести положительную встряску и способствовать развитию многомиллионных молодых новичков. Для самого Лэмпарда это шанс поправить свою репутацию. Большего никто не ждет. Но поиск будущего тренера для “Челси” продолжится. И больше Боули и Clearlake Capital ошибаться нельзя.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Английская Премьер-лига Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Михаил Мудрик
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