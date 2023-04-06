Назначение Лэмпарда как первое логичное решение новых владельцев Челси

Сезон 2020/21 “Челси” начал с Фрэнком Лэмпардом, а закончил его с Томасом Тухелем. В 2022/23 “Челси” первый тур провел с Тухелем, а в последнем матче на тренерской скамье “синих” будет… Лэмпард.

В нынешнем “Челси” все удивляет и смешит, это клуб про который можно было снимать ситком. Но в череде странных, непоследовательных и глупых решений, которые принимали Тодд Боули и Clearlake Capital, назначение Фрэнка Лэмпарда главным тренером до конца сезона кажется наиболее адекватным.

Можно, конечно фантазировать о том, что Лэмпард повторит достижения Ди Маттео или того же Тухеля, выиграв Лигу чемпионов. И теоретически “Челси” может ухватиться за какие-то еврокубки. Но по правде говоря, Лэмпарда берут не для результатов. Контракт до конца сезона об этом красноречиво свидетельствует. И даже если случится чудо, и “Челси” выиграет Лигу чемпионов, или пробьется в топ-4, Лэмпард все равно не останется тренером на постоянной основе. Будут продолжаться переговоры с Нагельсманном, Луисом Энрике, Конте, Почеттино и другими, взвешиваться все за и против. Владельцам нужно время, чтобы не повторять поспешные ошибки, как в случае с Поттером. И в это время у команды будет тренер, который не будет вызывать отторжение у болельщиков, футболистов и журналистов.

Можно задаваться вопросом, зачем увольнять Поттера, и затем приглашать Лэмпарда, который в абстрактно-тренерских категориях уступает своему предшественнику? Но ключевое здесь – длина контракта. Поттер просто не мог оставаться со своим пятилетним соглашением, пока за его спиной вели б переговоры.

Конечно, это популистское решение от новых владельцев. Несмотря на то, как закончил Лэмпард в прошлый раз в “Челси”, он остается важной и популярной фигурой для фанов “синих”, особенно тех, которые регулярно ходят на “Стэмфорд Бридж”. Это трюизм, но его стоить повторить – Поттер не смог проявить себя в качестве главного тренера “Челси” прежде всего в человеческом плане. Лэмпард – другое дело. Это легенда клуба, никто из футболистов не будет гуглить его имя, у него есть авторитет, харизма и влияние. Как говорят английские эксперты, “он знает клуб”.

Могут быть вопросы к тренерским качествам Лэмпарда. Он был уволен после 11 поражений в 14 матчах “Эвертона”, и команда заметно прибавила после назначения Дайча. Тухель, сменив Лэмпарда, выиграл Лигу чемпионов. Многие предсказывали конец тренерской карьеры Лэмпарда после неудачи в Ливерпуле. Другие давали ему максимум работу в Чемпионшипе.

Но несправедливо будет говорить, что Лэмпард и в “Эвертоне”, и в “Челси” не оставил никакого положительного наследия. В первом сезоне он спас “ирисок” от вылета, сплотив команду и болельщиков вокруг одной цели. “Эвертон” играл с вдохновением и энергией, все футболисты – от Гордона, Миколенко до Ивоби и Ришарлисона демонстрировали максимальную отдачу. Болельщики “ирисок” никогда не выступали против Лэмпарда, хотя во втором сезоне на его тактическую ограниченность тяжело было закрывать глаза.

Похожая история была и в первом периоде в “Челси”. Лэмпард откликнулся на просьбу “Челси” в сложный момент, когда клуб был под трансферным баном. Лэмпард смело наигрывал в стартовом составе Маунта, Джеймса, Абрахама, ему удалось настоять на трансферах Чилуэлла и Ковачича. “Челси” в первом сезоне с ним занял четвертое место, это был прекрасный результат при тех обстоятельствах. Дальше, после появления в команде Вернера, Хавертца, Зиеша и других, когда нужно было придумать сложные решения, стало хуже.

Лэмпард быстро завоевывает сердца. Он сломал руку, празднуя одну из побед “Эвертона”, он не стесняясь материл Клоппа, защищая “Челси”. Это не может не нравится. У него есть шарм и дерзость. В конечном итоге, “Челси” Лэмпарда не был скучным. Малорезультативный футбол Поттера банально приелся всем.

Да, в долгосрочной перспективе у Лэмпарда возникают проблемы. У него проявляется тенденция к маргинализации определенных футболистов (Рюдигер и Кепа в “Челси”, Дукуре и Кин в “Эвертоне”, и другие), его команды быстро теряют надежность в обороне, и не демонстрируют гибкость. Но новая иерархия “синих” не рассчитывает на Лэмпарда надолго. И в своем первом периоде в “Челси”, и в “Эвертоне” он продемонстрировал свое умение работать с молодыми футболистами. При Поттере прогресса не было ни у кого. Ассистенты Лэмпарда Джо Эдвардс и Крис Джон ранее были тренерами молодежных команд “Челси”, также с Лэмпардом работает еще одна легенда “синих” Эшли Коул. Назначения Лэмпарда может принести положительную встряску и способствовать развитию многомиллионных молодых новичков. Для самого Лэмпарда это шанс поправить свою репутацию. Большего никто не ждет. Но поиск будущего тренера для “Челси” продолжится. И больше Боули и Clearlake Capital ошибаться нельзя.

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