Челси получил нового тренера, смена лидера в рейтинге ФИФА. Главные новости за 6 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 6 апреля

"Челси" официально объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера. Контракт 44-летнего специалиста рассчитан до конца сезона 2022/23. Лэмпард защищал цвета "синих" с 2001 по 2014 год и уже тренировал "Челси" с июля 2019 по январь 2021. Тем временем, появился еще один претендент на постоянную должность в “синих”. К списку кандидатов из Нагельсманна, Луиса Энрике, Почеттино, Конте и других присоединился аргентинский тренер Марсело Гаярдо.

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, первый в 2023 году. В нем Украина занимает 30-е место, потеряв по сравнению с прошлым рейтингом четыре позиции (26). На первое место вышла Аргентина, впервые с 2017-го года. Франция поднялась на вторую строчку, а Бразилия опустилась на третью.

"Шахтер" завершает подготовку к матчу 20-го тура УПЛ с "Металлистом". Главная новость из стана "горняков" – полное восстановление защитника Виктора Корниенко. 24-летний фулбек уже работает наравне с партнерами в общей группе. В последний раз Корниенко выходил на поле в матче УПЛ 28 августа прошлого года, после чего пропустил почти семь месяцев из-за травмы крестообразной связки.

"Колос" и "Сандерленд" достигли трансферного соглашения о переходе форварда "Колоса" U-19 Тимура Тутерова в английский клуб. 17-летний форвард будет выступать за молодежный состав "черных котов". Тутеров начал свои выступления за юношескую команду "Колоса" в 15-летнем возрасте в сезоне 2020/21.

Атакующий хавбек Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам в общей группе за "Манчестер Юнайтед" после двух месяцев восстановления от травмы лодыжки. Датчанин получил повреждение в 1/16 финала Кубка Англии с "Редингом". Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг не исключил, что Эриксен сможет сыграть с “Эвертоном” в ближайшем матче АПЛ (восьмое апреля).

В четверг вечером состоялся второй полуфинал Кубка Франции. "Тулуза" смогла переиграть сенсационный клуб "Аннеси" (2:1), который в прошлом раунде справился с "Марселем" . Для "Тулузы" это первый выход в финал Кубка Франции в клубной истории. Решающий поединок состоится 29 апреля. Первым участником финала стал “Нант”.