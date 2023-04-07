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Экс-футболист Челси завершил карьеру в 26 лет
Причиной тому большое количество травм
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник Айзая Браун сообщил в своих соцсетях, что он завершает игровую карьеру. 26-летний решил закончить с футболом из-за регулярных травм, от которых страдал на протяжении всего времени.
В своей карьере Браун играл за ВБА, "Челси", "Витесс", "Хаддерсфилд", "Брайтон", "Лидс" и "Шеффилд Уэнсдей". Последний клуб, в котором играл Айзая, это "Престон Норт Энд". В составе молодежной команды "Челси" он выиграл Кубок Англии и Юношескую Лигу УЕФА.
Он также всегда был во всех юниорских сборных Англии. В 2014 году он выиграл юношеский чемпионат Европы U-17.
April 6, 2023
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