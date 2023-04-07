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Франку Рибери - 40 лет: что вы знаете о легенде Баварии? Квиз
Юбилею выдающегося игрока посвящается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
7 апреля 40-летний юбилей празднует бывший игрок, "Марселя", мюнхенской "Баварии", "Фиорентины" и сборной Франции Франк Рибери. Благодаря своей блестящей игре он стал легендой немецкого клуба, в котором установил ряд достижений и выиграл много трофеев, включая и Лигу чемпионов.
Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с жизнью и карьерой Франка Рибери, пройдя наш квиз.
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