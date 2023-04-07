Ливерпуль – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 30-го тура чемпионата Англии

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 30-го тура Английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и лондонским "Арсеналом".

Еще в прошлом сезоне, или, окей, позапрошлом, мы бы подумали, что, скорее, мерсисайдцы будут лидировать в турнирной таблице АПЛ, а "канониры" – плестись на 8-й позиции. Тем не менее, сейчас именно команда Александра Зинченко – главный претендент на золото первенства. Выйдет ли украинец в старте? Чем удивит Клопп? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 9 апреля – в 18:20 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский