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С Зинченко в старте. Ливерпуль – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 30-го тура чемпионата Англии
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 30-го тура Английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и лондонским "Арсеналом".
Еще в прошлом сезоне, или, окей, позапрошлом, мы бы подумали, что, скорее, мерсисайдцы будут лидировать в турнирной таблице АПЛ, а "канониры" – плестись на 8-й позиции. Тем не менее, сейчас именно команда Александра Зинченко – главный претендент на золото первенства. Выйдет ли украинец в старте? Чем удивит Клопп? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 9 апреля – в 18:20 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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