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Холанд готов вернуться к матчу Сити – Саутгемптон
Возвращение бомбардира
Фото: https://twitter.com/ManCity
Эрлинг Холанд готов вернуться к выступлениям за "Манчестер Сити" к матчу с "Саутгемптоном" 8-го апреля. Об этом рассказал Пеп Гвардиола на пресс-конференции перед игрой АПЛ.
"Он хорошо тренировался в течение двух последних дней, так что Эрлинг Холанд будет готов", – сказал Гвардиола.
Холанд пропустил прошлый матч "горожан" против "Ливерпуля" (4:1) из-за повреждения паха.
В этом сезоне Холанд провел за "Сити" 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач. Норвежец – лучший бомбардир АПЛ с 28-ю голами в 26-ти матчах.
PEP ???? [On Haaland] He trained the last two days, really good. He will be ready.— Manchester City (@ManCity) April 7, 2023
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