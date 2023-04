Холанд готов вернуться к матчу Сити – Саутгемптон

Эрлинг Холанд готов вернуться к выступлениям за "Манчестер Сити" к матчу с "Саутгемптоном" 8-го апреля. Об этом рассказал Пеп Гвардиола на пресс-конференции перед игрой АПЛ.

Холанд пропустил прошлый матч "горожан" против "Ливерпуля" (4:1) из-за повреждения паха.

В этом сезоне Холанд провел за "Сити" 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач. Норвежец – лучший бомбардир АПЛ с 28-ю голами в 26-ти матчах.

PEP ???? [On Haaland] He trained the last two days, really good. He will be ready.