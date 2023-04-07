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Холанд готов вернуться к матчу Сити – Саутгемптон

Англия
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Возвращение бомбардира

Холанд готов вернуться к матчу Сити – Саутгемптон

Фото: https://twitter.com/ManCity

Новина українською

Эрлинг Холанд готов вернуться к выступлениям за "Манчестер Сити" к матчу с "Саутгемптоном" 8-го апреля. Об этом рассказал Пеп Гвардиола на пресс-конференции перед игрой АПЛ.

"Он хорошо тренировался в течение двух последних дней, так что Эрлинг Холанд будет готов", – сказал Гвардиола.

Холанд пропустил прошлый матч "горожан" против "Ливерпуля" (4:1) из-за повреждения паха.

В этом сезоне Холанд провел за "Сити" 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач. Норвежец – лучший бомбардир АПЛ с 28-ю голами в 26-ти матчах.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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