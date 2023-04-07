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В Челси рассматривают назначение Анчелотти, если итальянец покинет Реал
Испанец находится под давлением в Мадриде
Фото: https://twitter.com/MrAncelotti
Руководство "Челси" рассматривает назначение Карло Анчелотти, если он расстанется с "Мадридом" в конце сезона. Итальянский специалист уже тренировал "синих" с 2009-го по 2011-й.
Сообщается, что Анчелотти понимает, что находится под давлением в "Реале". Хоть менеджер и вывел "Мадрид" в первый финал Кубка Короля за 9 лет, его позиции в клубе могут пошатнуться, если клуб не выиграет Лигу чемпионов.
Период Анчелотти в "Челси" был достаточно успешным. За два года в клубе он завоевал АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок Англии.
Анчелотти пришел в Мадрид в 2021-м. В прошлом сезоне "Реал" выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В этом году "Мадрид" завоевал Клубный чемпионат мира.
Руководство "Челси" назначило Френка Лэмпарда главным тренером до конца сезона.
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