В Челси рассматривают назначение Анчелотти, если итальянец покинет Реал

Руководство "Челси" рассматривает назначение Карло Анчелотти, если он расстанется с "Мадридом" в конце сезона. Итальянский специалист уже тренировал "синих" с 2009-го по 2011-й.

Сообщается, что Анчелотти понимает, что находится под давлением в "Реале". Хоть менеджер и вывел "Мадрид" в первый финал Кубка Короля за 9 лет, его позиции в клубе могут пошатнуться, если клуб не выиграет Лигу чемпионов.

Период Анчелотти в "Челси" был достаточно успешным. За два года в клубе он завоевал АПЛ, Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Анчелотти пришел в Мадрид в 2021-м. В прошлом сезоне "Реал" выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В этом году "Мадрид" завоевал Клубный чемпионат мира.

Руководство "Челси" назначило Френка Лэмпарда главным тренером до конца сезона.