Лэмпард - после возвращения в Челси: Я знаю клуб и позитивно вхожу в свою новую роль

Новый главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о новом руководстве клуба:

"Судя по моим разговорам, которые я сейчас проводил с людьми, принимающими решения и управляющими клубом, все они были действительно позитивными. Они были очень интересны для меня.

Речь идет о хороших людях, работающих в правильном направлении, сотрудничающих, разговаривающих и пытающихся найти правильный путь. И именно с таким чувством я пришёл сюда. Сейчас, конечно, мы находимся в положении, когда это часть процесса, и это прекрасно. Я готов сыграть свою роль в этом процессе, и я буду очень честен и открыт со всеми и с тем, как я это вижу. Я знаю клуб и думаю, что это позитивно для меня, что сейчас вхожу в эту роль. Так что посмотрим", - сказал коуч.