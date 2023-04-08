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Компани: Не думал, что мы так быстро выйдем в АПЛ

Англия
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Такое достижение стало для тренера неожиданным

Компани: Не думал, что мы так быстро выйдем в АПЛ

Фото: twitter.com/SkyBetChamp/Автор - невідомий

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Наставник "Бёрнли" Венсан Компани прокомментировал выход команды в английскую Премьер-лигу после победы над "Мидлсбро" (2:1):

"Мог ли я мечтать о том, что мы так рано гарантируем себе повышение? Нет. Сейчас время Пасхи, осталось семь игр, а мы уже празднуем. Никто не ожидал, что это произойдёт так быстро. Мы надеялись добиться выхода в АПЛ, но не загадывали сделать это за такое короткое время. Иногда чем быстрее, тем лучше.

Это было нелегко. Таких дней, как сегодняшний, бывает больше, чем вы думаете, но мы нашли способ победить, и он не был простым. Мы хорошо проводим концовки в этом сезоне.

Есть вера в команду, мы знаем, что можем стать ещё сильнее, и у нас захватывающее будущее", - сказал тренер.

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В статье: Венсан Компани АПЛ Бернли
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Источник:
Sky Sports

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