Компани: Не думал, что мы так быстро выйдем в АПЛ

Наставник "Бёрнли" Венсан Компани прокомментировал выход команды в английскую Премьер-лигу после победы над "Мидлсбро" (2:1):

"Мог ли я мечтать о том, что мы так рано гарантируем себе повышение? Нет. Сейчас время Пасхи, осталось семь игр, а мы уже празднуем. Никто не ожидал, что это произойдёт так быстро. Мы надеялись добиться выхода в АПЛ, но не загадывали сделать это за такое короткое время. Иногда чем быстрее, тем лучше.

Это было нелегко. Таких дней, как сегодняшний, бывает больше, чем вы думаете, но мы нашли способ победить, и он не был простым. Мы хорошо проводим концовки в этом сезоне.

Есть вера в команду, мы знаем, что можем стать ещё сильнее, и у нас захватывающее будущее", - сказал тренер.