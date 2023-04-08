Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рашфорд проводит 350-й матч в составе Манчестер Юнайтед
Игрок выступает за команду с 2016-го года
фото - Getty Images
В матче 30-го тура английской Премьер-лиги встречаются "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". Команды играют на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд сегодня вышел в стартовом составе своей команды. Таким образом, он проводит 350-й матч за "красных дьяволов". Об этом сообщила пресс-служба клуба.
"Манчестер Юнайтед" занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка после 28 матчей.
Популярное сейчас
- Назначение Лэмпарда как первое логичное решение новых владельцев Челси
- Кривбасс - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 апреля 2023
- Шахтер - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.04.2023
- Стив Никол: В моментах, когда Мудрик выходил один на один с вратарем, он выглядел как 14-летний мальчик
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО