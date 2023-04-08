Рашфорд проводит 350-й матч в составе Манчестер Юнайтед

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги встречаются "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". Команды играют на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд сегодня вышел в стартовом составе своей команды. Таким образом, он проводит 350-й матч за "красных дьяволов". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Манчестер Юнайтед" занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 53 очка после 28 матчей.