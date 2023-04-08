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Клопп: Я не стал хуже как тренер по сравнению с прошлым сезоном
Коуч считает, что проблема неудач команды кроется в чем-то другом
Фото: uefa.com
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он и его игроки не стали хуже в текущем сезоне, несмотря на неудачные выступления команды.
"Это один из тех моментов, когда всё действительно нехорошо. Вы попадаете в этот вихрь неудач, и он продолжает засасывать вас дальше. Но я не стал хуже как тренер по сравнению с прошлым сезоном, определённо нет. И это не значит, что результат достаточно хорош, вовсе нет. Но я не стал хуже. И игроки не хуже самих себя прошлогодних. Они просто играют хуже. Вот в чём дело.
Можем ли мы прибавить в следующем сезоне, как "Арсенал"? Дело в том, что для зрителей и прессы всегда будет недостаточно того, что мы делаем. Но да, при правильном подходе мы обязательно станем сильнее", - сказал коуч.
Напомним, в текущем сезоне английской Премьер-лиги "Ливерпуль" занимает восьмое место, набрав 43 очка в 28 матчах.
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