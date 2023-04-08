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Хиддинк: Лэмпард должен стать частью Челси и в следующем сезоне

Англия
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Специалист пророчит коучу продолжительную работу с "синими"

Хиддинк: Лэмпард должен стать частью Челси и в следующем сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер лондонского "Челси" Гус Хиддинк прокомментировал назначение своего бывшего подопечного Фрэнка Лэмпарда на пост наставника синих.

"Я бы хотел, чтобы его рассматривали не только как временного тренера, но и чтобы ему дали почувствовать уверенность в том, что он продолжит быть частью проекта в следующем сезоне. Он знает клуб как никто другой, и важно обеспечивать преемственность во всём.

Как и любому другому человеку, Лэмпарду потребуется время. "Челси" вложил много денег в игроков, но теперь им нужно адаптироваться к его идеям. Он только начал свою тренерскую карьеру. Пусть он работает! Я знаю его и думаю, что он правильный человек", - сказал специалист.

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В статье: Гус Хиддинк Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
The Telegraph

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