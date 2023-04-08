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Хиддинк: Лэмпард должен стать частью Челси и в следующем сезоне
Специалист пророчит коучу продолжительную работу с "синими"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер лондонского "Челси" Гус Хиддинк прокомментировал назначение своего бывшего подопечного Фрэнка Лэмпарда на пост наставника синих.
"Я бы хотел, чтобы его рассматривали не только как временного тренера, но и чтобы ему дали почувствовать уверенность в том, что он продолжит быть частью проекта в следующем сезоне. Он знает клуб как никто другой, и важно обеспечивать преемственность во всём.
Как и любому другому человеку, Лэмпарду потребуется время. "Челси" вложил много денег в игроков, но теперь им нужно адаптироваться к его идеям. Он только начал свою тренерскую карьеру. Пусть он работает! Я знаю его и думаю, что он правильный человек", - сказал специалист.
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