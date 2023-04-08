Заборный в резерве Борнмута на матч против Лестера

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный оказался в запасе на поединок чемпионата Англии против "Лестер Сити".

После своего присоединения к "вишенкам" Забарный залечивал травму и впервые появился в заявке на игру в начале апреля. В предыдущем туре против "Брайтона" украинец дебютировал в АПЛ, выйдя на замену незадолго до перерыва. Матч с "Лестером" станет для 20-летнего Ильи третьим, когда он попадает в заявку.