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Заборный в резерве Борнмута на матч против Лестера
Украинец в основном составе еще не выходил
Фото: afcb.co.uk
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный оказался в запасе на поединок чемпионата Англии против "Лестер Сити".
После своего присоединения к "вишенкам" Забарный залечивал травму и впервые появился в заявке на игру в начале апреля. В предыдущем туре против "Брайтона" украинец дебютировал в АПЛ, выйдя на замену незадолго до перерыва. Матч с "Лестером" станет для 20-летнего Ильи третьим, когда он попадает в заявку.
Отметим, что игра "Лестер" – "Борнмут" начнется в 17:00. Следите за поединком в онлайне в Матч-центре UA-Футбол
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