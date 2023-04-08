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Заборный в резерве Борнмута на матч против Лестера

Англия
(1 голосов)

Украинец в основном составе еще не выходил

Заборный в резерве Борнмута на матч против Лестера

Фото: afcb.co.uk

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный оказался в запасе на поединок чемпионата Англии против "Лестер Сити".

После своего присоединения к "вишенкам" Забарный залечивал травму и впервые появился в заявке на игру в начале апреля. В предыдущем туре против "Брайтона" украинец дебютировал в АПЛ, выйдя на замену незадолго до перерыва. Матч с "Лестером" станет для 20-летнего Ильи третьим, когда он попадает в заявку.

Отметим, что игра "Лестер" – "Борнмут" начнется в 17:00. Следите за поединком в онлайне в Матч-центре UA-Футбол здесь.

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В статье: Борнмут Илья Забарный
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