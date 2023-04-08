С дублем Холанда. Манчестер Сити в гостях разгромил аутсайдера АПЛ

Английская Премьер-лига, 30-й тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Вот это "Сити", которого мы все знаем. Практически без проблем гости обыграли аутсайдера чемпионата. Кое-где у подопечных Гвардиолы были проблемы, однако они быстро решались. Пропустили "горожане" только при комфортном счете.

"Сити" давили с самого старта. Шанс сначала был у Грилиша, но голкипер потянул удар англичанина после контратаки гостей. Хозяева тоже пытались прессинговать и половину первого тайма у них получалось. Несколько раз даже выбегали в контрнаступления, одно из которых было очень быстрое, но 21-летнему Сулеману не хватило опыта. Он мог выбежать один на один с Эдерсоном (скоростью ганец явно не обделен), но замедлил и потерял мяч у чужой штрафной.

Холанд 40 минут сидел на сухом пайке, а затем очень громко о себе заявил. Сначала он чуть не забил головой после навеса Грилиша, но потом все-таки отличился в раздевалку из передачи де Брюйне.

После перерыва "святые" подсели. Гости же давили. На 58-й минуте давление удалось превратить в результат. Тот же де Брюйне вывел Грилиша на хорошую ударную позицию, а Джек со второй попытки прошил голкипера.

Спустя еще 10 минут Холанд оформил дубль. Удар получился ну очень шикарным: норвежец через себя замкнул подачу Грилиша.

И это еще не всё. У хозяев наконец-то сработали замены. Джокеры хозяев Дженепо и Мара создали гол престижа. Однако и "Сити" было чем ответить: тоже забили Альварес, который появился со скамьи для запасных.

Уверенная победа, позволившая "Сити" приблизиться на расстояние пяти очков до "Арсенала". "Саутгемптон" дальше идет 20-м.

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 1:4

Голы: Мара 72 – Холанд 45, 68, Грилиш 58, Альварес 74 (пен.)

Саутгемптон: Базуну – Уокер-Питерс, Беднарек, Белла-Кочап, Мейтленд-Найлс – Ворд-Праус, Лавия (Диалло 80) – Эльюнусси (С. Армстронг 61), Алькарас (Дженепо 69), Сулемана (Мара 6 Перро 80)

Манчестер Сити: Эдерсон – Аканджи, Стоунс (Уокер 57), Диаш, Аке (Гомес 81) – Родри (Филлипс 81) – Марез (Силва 56), де Брюйне, Гюндоган, Грилиш – Голанд (Альварес 69)

Предупреждения: Стоунс 36, Холанд 56