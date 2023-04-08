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Сон Хын Мин забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге
Нападающий "Тоттенгема" стал первым азиатским игроком, забившим 100 голов в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 30-го тура АПЛ против "Брайтона" Сон Хын Мин открыл счет на десятой минуте матча. Для игрока этот гол стал юбилейным в лиге. Нападающий "Тоттенхэма" стал первым азиатским футболистом, сумевшим забить 100 голов в АПЛ.
Также Сон стал вторым игроком "шпор" из числа достигших отметки в 100 забитых мячей. 205 голов на счету Харри Кейна.
В этом сезоне футболист из Южной Кореи провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи.
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