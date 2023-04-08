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Сон Хын Мин забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге

Англия
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Нападающий "Тоттенгема" стал первым азиатским игроком, забившим 100 голов в АПЛ

Сон Хын Мин забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 30-го тура АПЛ против "Брайтона" Сон Хын Мин открыл счет на десятой минуте матча. Для игрока этот гол стал юбилейным в лиге. Нападающий "Тоттенхэма" стал первым азиатским футболистом, сумевшим забить 100 голов в АПЛ.

Также Сон стал вторым игроком "шпор" из числа достигших отметки в 100 забитых мячей. 205 голов на счету Харри Кейна.

В этом сезоне футболист из Южной Кореи провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи.

Сегодняшняя игра с "Брайтоном" закончилась со счетом 2:1 в пользу "шпор".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Сон Хын Мин
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