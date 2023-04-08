Холанд забил тридцатый гол в АПЛ. Да еще и шедеврально – в падении через себя

В матче 30-го тура АПЛ "Манчестер Сити" в гостях одолел "Саутгемптон" 4:1. В этом матче в состав горожан вернулся Эрлинг Холанд, ранее пропускавший игры из-за травмы. Норвежец выстрелил дублем.

Его второй гол стал юбилейным – тридцатым для футболиста в АПЛ.

А забил Холанд шедеврально: ударом в падении через себя.

После 29-ти матчей "Манчестер Сити" отстает от идущего первым "Арсенала" на пять очков.