Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Брюйне быстрее всех в истории АПЛ оформил 100 ассистов
Кевин - 5-й игрок в истории лиги, которому покорилась данный показатель
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Сити"
Первый гол в этом матче забил форвард "горожан" Эрлинг Холанд на 45-й минуте встречи. Голевую передачу на норвежца отдал Кевин Де Брюйне. Этот ассист стал для бельгийского хавбека 100-м в рамках чемпионата Англии. 99 результативных пасов Кевин оформил в футболке "Сити" и один - в составе лондонского "Челси".
31-летний полузащитник стал 5-м игроком в истории АПЛ, которому покорился данный результат. Лидером по количеству ассистов в истории Премьер-лиги является экс-вингер "Манчестер Юнайтед" - Райан Гиггз (у валлийца 162 голевые передачи).
Для достижения этого показателя Де Брюйне потребовалось провести 237 поединков в английском первенстве. Это абсолютный рекорд. Фабрегасу понадобилось сыграть 293 матча, Гиггзу - 367, Руни - 445, а Лэмпарду - 559.
Популярное сейчас
- Луческу: Сейчас по разным причинам мы не рассчитываем сразу на 14 игроков
- Кривбасс - Заря 1:0. Подарок для столицы
- Назначение Лэмпарда как первое логичное решение новых владельцев Челси
- Стив Никол: В моментах, когда Мудрик выходил один на один с вратарем, он выглядел как 14-летний мальчик
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО