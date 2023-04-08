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Де Брюйне быстрее всех в истории АПЛ оформил 100 ассистов

Англия
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Кевин - 5-й игрок в истории лиги, которому покорилась данный показатель

Де Брюйне быстрее всех в истории АПЛ оформил 100 ассистов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Саутгемптон" – 4:1.

Первый гол в этом матче забил форвард "горожан" Эрлинг Холанд на 45-й минуте встречи. Голевую передачу на норвежца отдал Кевин Де Брюйне. Этот ассист стал для бельгийского хавбека 100-м в рамках чемпионата Англии. 99 результативных пасов Кевин оформил в футболке "Сити" и один - в составе лондонского "Челси".

31-летний полузащитник стал 5-м игроком в истории АПЛ, которому покорился данный результат. Лидером по количеству ассистов в истории Премьер-лиги является экс-вингер "Манчестер Юнайтед" - Райан Гиггз (у валлийца 162 голевые передачи).

Для достижения этого показателя Де Брюйне потребовалось провести 237 поединков в английском первенстве. Это абсолютный рекорд. Фабрегасу понадобилось сыграть 293 матча, Гиггзу - 367, Руни - 445, а Лэмпарду - 559.

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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон" Кевин Де Брюйне
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Источник:
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