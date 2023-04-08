Ливерпуль - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Сити" в этом туре чемпионата Англии свою программу уже выполнил на отлично – одолел "Саутгемптон" 4:1. Слово за Арсеналом, который столкнется с соперником куда более опасным.

"Ливерпуль" в кризисе. Кризис длится целый сезон. И все же это команда, способная выстрелить и наказать в любой момент. Чего стоит хотя бы недавний разгром МЮ.

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Матч 30-го тура АПЛ "Ливерпуль" – "Арсенал" состоится в воскресенье, девятого апреля, в 18:30. В Украине прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно только на OTT-платформе по подписке.

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В других странах матч "Ливерпуль" – "Арсенал" покажут: