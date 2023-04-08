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Ливерпуль - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ливерпуль - Арсенал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.04.2023 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" в этом туре чемпионата Англии свою программу уже выполнил на отлично – одолел "Саутгемптон" 4:1. Слово за Арсеналом, который столкнется с соперником куда более опасным.
"Ливерпуль" в кризисе. Кризис длится целый сезон. И все же это команда, способная выстрелить и наказать в любой момент. Чего стоит хотя бы недавний разгром МЮ.
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Матч 30-го тура АПЛ "Ливерпуль" – "Арсенал" состоится в воскресенье, девятого апреля, в 18:30. В Украине прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис Setanta Sports. Смотреть можно только на OTT-платформе по подписке.
Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовом онлайне, который проведет наш матч-центр >>>
В других странах матч "Ливерпуль" – "Арсенал" покажут:
- Бельгия – Play Sports, Play Sports 1, VOOsport World 1;
- Канада – fuboTV Canada;
- Чехия – Canal+ Sport, Skylink;
- Норвегия – V Sport Ultra HD, Viaplay Norway, V Sport Premier League;
- Польша – Viaplay Poland;
- Словакия – Skylink, Canal+ Sport.
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