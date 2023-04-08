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Гвардиола: Мы прожили два десятилетия, смотря на Роналду и Месси, но и Холланд на этом уровне
Пеп о победе над "святыми"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Я отдаю должное "Саутгемптону". Их план на игру был очень, очень хорошим. Иногда приходится отдавать должное сопернику, когда ты играешь не на своем уровне. Нам посчастливилось быть впереди в счете после перерыва. Во втором тайме у нас было больше физических сил .
Грилиш? Он действительно выглядел хорошо. У него был большой шанс на первые минуты, и это могло изменить нашу игру в первом тайме.
Второй гол Холанда был потрясающим. Его талант действительно невероятный. Он нам нужен. Первый тайм был не лучшим для нас, но Эрлинг изменил игру. Мы прожили два невероятных десятилетия, смотря на топовых бомбардиров Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но и Холланд на этом уровне. Он забивает много голов. Я очень доволен тем, как он отыграл свои 65 минут после травмы.
"Арсенал"? Я хотел бы находиться в их положении. Мне это нравилось бы. Но что есть. Сейчас речь идет о мюнхенской "Баварии", - рассказал испанский коуч.
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