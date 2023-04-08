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Холанд достиг отметки в 200 голов в игровой карьере

Англия
Обновлено
(1 голосов)

В 22 года

Холанд достиг отметки в 200 голов в игровой карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Саутгемптон" – 4:1.

Эрлинг Холанд отметился дублем в этом матче. Этот гол стал для 22-летнего форварда 200-м в игровой карьере.

  • "Манчестер Сити" – 44 гола – 38 матчей
  • "Боруссия" Дортмунд – 86 голов – 89 матчей
  • "Зальцбург" – 29 голов – 27 матчей
  • "Мольде" - 20 голов - 50 матчей
  • Сборная Норвегии – 21 гол – 23 матчей
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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон"
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
09.04.2023 в 00:15
Просто машина. Шкода, що зі збірною йому не світять перемоги на великих турнірах. Буде як наш Шева чи Дрогба клубним топом
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