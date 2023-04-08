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Холанд достиг отметки в 200 голов в игровой карьере
В 22 года
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Саутгемптон" – 4:1.
Эрлинг Холанд отметился
- "Манчестер Сити" – 44 гола – 38 матчей
- "Боруссия" Дортмунд – 86 голов – 89 матчей
- "Зальцбург" – 29 голов – 27 матчей
- "Мольде" - 20 голов - 50 матчей
- Сборная Норвегии – 21 гол – 23 матчей
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