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Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4. Обзор матча и видео голов

Англия
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Эффектное возвращений Холанда после травмы

Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4. Обзор матча и видео голов

Twitter Erling Haaland

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В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Саутгемптон". Особенно эффектным получился второй гол Холанда в ворота "святых" – Эрлинг забил ударом "ножницами". Этот мяч стал 200-м для 22-летнего норвежца в игровой карьере.

Английская Премьер-лига, 30-й тур

"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" 1:4

Голы: Мара 72 – Холанд 45, 68, Грилиш 58, Альварес 74 (пен.)

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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон" Эрлинг Холанд
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