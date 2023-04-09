Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4. Обзор матча и видео голов
Эффектное возвращений Холанда после травмы
Twitter Erling Haaland
В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Саутгемптон". Особенно эффектным получился второй гол Холанда в ворота "святых" – Эрлинг забил ударом
Английская Премьер-лига, 30-й тур
"Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)
Голы: Мара 72 – Холанд 45, 68, Грилиш 58, Альварес 74 (пен.)
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 1:0. Для лондонцев все стало даже хуже
- УПЛ. Шахтер - Металлист 1:0. Вопреки проблемам с реализацией
- Российский каратист Павлущенко успешно ликвидирован в Украине
- Динамо vs Минай, Вернидуб против Зари, трудный матч для Зинченко. Расписание футбола на 7-9 апреля
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн