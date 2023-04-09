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Ливерпуль - Арсенал: смотреть онлайн, видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Команде Артеты нужно возвращать отрыв от "Сити"

Ливерпуль - Арсенал: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" продолжает вести борьбу за золото в АПЛ, а потому оступаться команде Артеты нельзя. Даже против "Ливерпуля". Тем более, что за день до игры "канониров" свой матч выиграл "Ман Сити", максимально плотно прижавшись к лондонцам в таблице. Но у подопечных Клоппа есть своя мотивация побеждать.

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Чемпионат Англии, тридцатый тур

"Ливерпуль" 18:30 "Арсенал"

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В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль
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