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Ливерпуль - Арсенал: смотреть онлайн, видеотрансляция
Команде Артеты нужно возвращать отрыв от "Сити"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" продолжает вести борьбу за золото в АПЛ, а потому оступаться команде Артеты нельзя. Даже против "Ливерпуля". Тем более, что за день до игры "канониров" свой матч выиграл "Ман Сити", максимально плотно прижавшись к лондонцам в таблице. Но у подопечных Клоппа есть своя мотивация побеждать.
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Чемпионат Англии, тридцатый тур
"Ливерпуль" 18:30 "Арсенал"
Трансляція матчу Ліверпуль - АрсеналСмотреть трансляцию
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