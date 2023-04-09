Ливерпуль - Арсенал: смотреть онлайн, видеотрансляция

Лондонский "Арсенал" продолжает вести борьбу за золото в АПЛ, а потому оступаться команде Артеты нельзя. Даже против "Ливерпуля". Тем более, что за день до игры "канониров" свой матч выиграл "Ман Сити", максимально плотно прижавшись к лондонцам в таблице. Но у подопечных Клоппа есть своя мотивация побеждать.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Англии, тридцатый тур

"Ливерпуль" 18:30 "Арсенал"