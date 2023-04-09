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Победный мяч в стиле ван Бастена. Вулверхэмптон - Челси 1:0. Обзор матча и видео гола
Видеообзор поражения в первом матче Лэмпарда после возвращения в Челси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Смена тренера пока не принесла “Челси” положительных результатов. Лэмпард внес некоторые изменения в состав и в тактику, но это был тот же “Челси” – слабый, безынициативный, команда без структуры и идей. “Вулверхэмптон” выглядел целостнее, и в итоге победил благодаря очень красивому мячу Матеуша Нунеша. Одиннадцатое поражение для одиннадцатого в турнирной таблице “Челси”.
Чемпионат Англии, 30-й тур. Вулверхэмптон, “Молинью”
Гол: Нунеш 31
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