Победный мяч в стиле ван Бастена. Вулверхэмптон - Челси 1:0. Обзор матча и видео гола

Смена тренера пока не принесла “Челси” положительных результатов. Лэмпард внес некоторые изменения в состав и в тактику, но это был тот же “Челси” – слабый, безынициативный, команда без структуры и идей. “Вулверхэмптон” выглядел целостнее, и в итоге победил благодаря очень красивому мячу Матеуша Нунеша. Одиннадцатое поражение для одиннадцатого в турнирной таблице “Челси”.

Чемпионат Англии, 30-й тур. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Челси” 1:0

Гол: Нунеш 31