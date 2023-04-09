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Де Брюйне: Если бы я сделал такое, как Холанд, то попал бы в больницу Саутгемптона

Англия
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Норвежец забил бисиклетой

Де Брюйне: Если бы я сделал такое, как Холанд, то попал бы в больницу Саутгемптона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне высказался о голе бисиклетой своего одноклубника Эрлинга Холанда в ворота "Саутгемптона" в 30-м туре АПЛ.

"Я креативный игрок и стараюсь создавать как можно больше. Мы забили много голов за мои восемь лет в "Манчестер Сити", мне повезло с товарищами по команде. Это здорово, возможно, когда буду заканчивать с футболом, буду оглядываться назад.

Второй гол Холанда — вы никогда не увидите, чтобы я пробил так, как он. Если бы я сделал такое, то попал бы в больницу Саутгемптона!

Холанд счастлив здесь. Мы создаём много моментов, а он исполняет всё остальное. Джек Грилиш тоже играет просто невероятно, и разница в том, что теперь у него больше голов и ассистов. Он исключительный", - сказал бельгиец.

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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон" Кевин Де Брюйне Эрлинг Холанд
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Источник:
BBC

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