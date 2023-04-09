Лэмпард: Мы будем работать над развитием новичков Челси

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о планах сотрудничества с вновь прибывшими игроками:

“Прибыли новые игроки, дайте им время адаптироваться – они должны понять, что значит играть за Челси.

Они должны знать, что это такое – носить логотип "Челси". Фаны обращают внимание на это.

Гарантирую, что за период моей работы мы будем работать над их развитием”, - сказал Лэмпард.