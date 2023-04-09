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Лэмпард: Мы будем работать над развитием новичков Челси
Наставник хочет дать понять им, что такое играть за "аристократов"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о планах сотрудничества с вновь прибывшими игроками:
“Прибыли новые игроки, дайте им время адаптироваться – они должны понять, что значит играть за Челси.
Они должны знать, что это такое – носить логотип "Челси". Фаны обращают внимание на это.
Гарантирую, что за период моей работы мы будем работать над их развитием”, - сказал Лэмпард.
Отметим, что во время прошлых зимнего и летнего трансферного окна к “Челси” присоединилось сразу 16 новых игроков на общую сумму более 600 миллионов евро. "Аристократы" же продали своих исполнителей на 67 млн евро.
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