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Лэмпард: Мы будем работать над развитием новичков Челси

Англия
(1 голосов)

Наставник хочет дать понять им, что такое играть за "аристократов"

Лэмпард: Мы будем работать над развитием новичков Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о планах сотрудничества с вновь прибывшими игроками:

“Прибыли новые игроки, дайте им время адаптироваться – они должны понять, что значит играть за Челси.

Они должны знать, что это такое – носить логотип "Челси". Фаны обращают внимание на это.

Гарантирую, что за период моей работы мы будем работать над их развитием”, - сказал Лэмпард.

Отметим, что во время прошлых зимнего и летнего трансферного окна к “Челси” присоединилось сразу 16 новых игроков на общую сумму более 600 миллионов евро. "Аристократы" же продали своих исполнителей на 67 млн евро.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.04.2023 в 12:15
А Мудрика будете розвивати?
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