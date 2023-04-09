Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мерсон: Челси - это не команда, а просто 11 человек на поле
Эксперт низко оценил уровень команды после возвращения Лэмпарда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон высказался о слабых результатах "Челси" в текущем сезоне английской Премьер-лиги после поражения от "Вулверхэмптона" (0:1):
"Этого не может быть, это невероятно. Они находятся в одной из худших форм в истории футбола, учитывая количество талантливых игроков в их команде. Они привлекают выдающихся футболистов, которые сыграли по 50 матчей за свои сборные, а не тех, кто никогда не играл за свою страну.
У Лэмпарда было всего пару дней, чтобы поработать с ними, но никакой игры пока нет. Вы смотрите матчи "Ман Сити" и "Арсенала", и видите, что они хотят делать на поле. В случае с "Челси" там ничего нет. Это просто 11 человек на поле.
Никто не открывается, не меняется позициями, никто не бежит в свободные зоны. В данный момент это тревожное время для них. Я не думаю, что это связано с тренерами, это ответственность игроков, которые должны спрашивать с себя. Пару лет назад "Челси" разрывал команды на части, а теперь они приезжают к "Вулверхэмптону", и я даже не удивлён их поражением", - сказал Мерсон.
Популярное сейчас
- Александрия - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Динамо хочет пригласить на летнее сборы полузащитника, выступающего в аренде за Зарю
- Де Брюйне: Если бы я сделал такое, как Холанд, то попал бы в больницу Саутгемптона
- Гвардиола: Мы прожили два десятилетия, смотря на Роналду и Месси, но и Холланд на этом уровне
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- "В семейных трусах, почти голый": Зинченко рассказал, как сделал предложение Владе Седан