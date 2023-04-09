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Мерсон: Челси - это не команда, а просто 11 человек на поле

Англия
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Эксперт низко оценил уровень команды после возвращения Лэмпарда

Мерсон: Челси - это не команда, а просто 11 человек на поле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон высказался о слабых результатах "Челси" в текущем сезоне английской Премьер-лиги после поражения от "Вулверхэмптона" (0:1):

"Этого не может быть, это невероятно. Они находятся в одной из худших форм в истории футбола, учитывая количество талантливых игроков в их команде. Они привлекают выдающихся футболистов, которые сыграли по 50 матчей за свои сборные, а не тех, кто никогда не играл за свою страну.

У Лэмпарда было всего пару дней, чтобы поработать с ними, но никакой игры пока нет. Вы смотрите матчи "Ман Сити" и "Арсенала", и видите, что они хотят делать на поле. В случае с "Челси" там ничего нет. Это просто 11 человек на поле.

Никто не открывается, не меняется позициями, никто не бежит в свободные зоны. В данный момент это тревожное время для них. Я не думаю, что это связано с тренерами, это ответственность игроков, которые должны спрашивать с себя. Пару лет назад "Челси" разрывал команды на части, а теперь они приезжают к "Вулверхэмптону", и я даже не удивлён их поражением", - сказал Мерсон.

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В статье: Вулверхэмптон Челси (Лондон) Пол Мерсон
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Источник:
Sky Sports

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