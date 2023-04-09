Голкипер Брентфорда не продолжит контракт с клубом и может перейти в топ-команду

Испанский голкипер "Брентфорда" Дэвид Райа не будет продлевать контракт и нацелен на переход в топ-клуб.

27-летний футболист уже сообщил руководству о своём намерении перейти в топ-команду, и его решение не изменится в будущем. "Брентфорд" может потребовать за испанского вратаря € 40 млн ближайшим летом, чтобы не потерять его бесплатно в конце следующего сезона.

Испанец выступает за "Брентфорда" с лета 2019 года. Действующее соглашение Райи рассчитано до конца июня 2024 года.