  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Голкипер Брентфорда не продолжит контракт с клубом и может перейти в топ-команду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Брентфорда не продолжит контракт с клубом и может перейти в топ-команду

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Текущее соглашение завершится через год

Голкипер Брентфорда не продолжит контракт с клубом и может перейти в топ-команду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский голкипер "Брентфорда" Дэвид Райа не будет продлевать контракт и нацелен на переход в топ-клуб.

27-летний футболист уже сообщил руководству о своём намерении перейти в топ-команду, и его решение не изменится в будущем. "Брентфорд" может потребовать за испанского вратаря € 40 млн ближайшим летом, чтобы не потерять его бесплатно в конце следующего сезона.

Испанец выступает за "Брентфорда" с лета 2019 года. Действующее соглашение Райи рассчитано до конца июня 2024 года.

По теме
yellow-arrow
С Зинченко в старте. Ливерпуль – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 30-го тура чемпионата Англии
yellow-arrow
АПЛ. Кристал Пэлас выиграл второй подряд матч с Ходжсоном
yellow-arrow
Зинченко на поле с первых минут. Текстовая трансляция матча Ливерпуль – Арсенал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брентфорд АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде