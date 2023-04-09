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Зинченко выходит в основе Арсенала на матч против Ливерпуля
Известны стартовые составы на главный поединок дня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный матч 30-го тура Английской Премьер-лиги в воскресенье, 9 апреля, сыграют "Ливерпуль" и "Арсенал". Игра начнется в 18:30.
Уже известны стартовые составы команд. Уже традиционно Александр Зинченко сыграет с первых минут.
"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александр-Арнольд – Джонс, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Гакпо, Жота
"Арсенал": Ремсдейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Партей, Джака – Сака, Жезуз, Мартинелли
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Напомним, что "Ливерпуль" занимает 8-е место в турнирной таблице, "Арсенал" лидирует, опережая "Сити" на 5 очков.
За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>
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