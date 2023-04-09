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АПЛ. Кристал Пэлас выиграл второй подряд матч с Ходжсоном

Англия
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Орлы забили на выезде пять голов Лидсу

АПЛ. Кристал Пэлас выиграл второй подряд матч с Ходжсоном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Лидс” и “Кристал Пэлас” добились долгожданных побед в прошлых турах, поэтому к очной встрече подошли в хорошем настроении. И возможно ориентация на позитивный футбол повлияла на итоговый результат матча.

“Лидс” намного качественнее провел первый тайм, и повел в счете после гола Бамфорда. “Пэлас” оставался в игре только благодаря сейвам Джонстона. Расточительно “Лидса” в итоге привело к тому, что гости отыгрались в конце матча. Стандарт, рикошет, и Гэхи протолкнул мяч в сетку.

Разговор в раздевалке качественнее провел Рой Ходжсон. “Пэлас” забил два гола за десять минут, и “Лидс” поплыл. Прекрасные индивидуальные качества демонстрировал 21-летний Мишель Олисе. Сначала вингер “Кристал Пэлас” выполнил навес на Айю, а затем отдал тонкий пас на Эзе. Хет-трик ассистов Олисе сделал после паса на Эдуара.

Наконец Айю оформил дубль. 5:1 – у “Лидса” явно хрустальная челюсть, у Роя Ходжсона пока идеальные показатели во главе “Кристал Пэлас”: две победы в двух матчах.

Чемпионат Англии, 30-й тур. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Кристал Пэлас” 1:5

Голы: Бамфорд 21 – Гэхи 45+1, Айю 53, Эзе 55, Эдуар 69, Айю 77

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Стрейк, Фирпо (Кристенсен 60) – Маккенни, Рока – Харрисон, Ааронсон (Ньонто 60), Синистерра (Родриго 60) – Бамфорд (Рюттер 79)

“Кристал Пэлас”: Джонстон – Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд (Клайн 87) – Шлупп (Макартур 80), Дукуре (Миливоевич 80), Эзе – Айю (Матета 80), Эдуар (Хьюз 74), Олисе

Предупреждения: Фирпо 55, Маккенни 86, Ньонто 90+1 – Уорд 50

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В статье: Рой Ходжсон Английская Премьер-лига АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Джордан Айю Лидс Юнайтед Одсонн Эдуар
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