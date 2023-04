АПЛ. Кристал Пэлас выиграл второй подряд матч с Ходжсоном

“Лидс” и “Кристал Пэлас” добились долгожданных побед в прошлых турах, поэтому к очной встрече подошли в хорошем настроении. И возможно ориентация на позитивный футбол повлияла на итоговый результат матча.

“Лидс” намного качественнее провел первый тайм, и повел в счете после гола Бамфорда. “Пэлас” оставался в игре только благодаря сейвам Джонстона. Расточительно “Лидса” в итоге привело к тому, что гости отыгрались в конце матча. Стандарт, рикошет, и Гэхи протолкнул мяч в сетку.

Разговор в раздевалке качественнее провел Рой Ходжсон. “Пэлас” забил два гола за десять минут, и “Лидс” поплыл. Прекрасные индивидуальные качества демонстрировал 21-летний Мишель Олисе. Сначала вингер “Кристал Пэлас” выполнил навес на Айю, а затем отдал тонкий пас на Эзе. Хет-трик ассистов Олисе сделал после паса на Эдуара.

3 - Aged 21 years and 118 days, Michael Olise is the youngest player in Premier League history to assist three goals from open play in a single game. Electric. pic.twitter.com/mm03M7uiCe