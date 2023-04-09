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Накопленные убытки Челси достигли 1 млрд фунтов

Англия
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Финансовые дела клуба, за который выступает Михаил Мудрик, не слишком оптимистичны

Накопленные убытки Челси достигли 1 млрд фунтов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Операционный ущерб "Челси" в сезоне 2021/22 стал 235 миллионов фунтов стерлингов. Об этом в своем твиттере сообщает журналист CBS Бен Джейкобс.

Накопленные убытки клуба стали рекордными и превышают 1 миллиард фунтов. Летние траты на 18 игроков составляют 368,7 млн. фунтов стерлингов. Речь идет о начальной стоимости трансферов без бонусов, которые будут дополнительно выплачиваться в случае успешных выступлений футболистов за "синих". 16 игроков, которых "Челси" продал, принесли в бюджет клуба 22,2 миллиона фунтов.

Также был произведен платеж в размере 49,75 млн фунтов стерлингов за "услуги, связанные с продажей", 35 млн фунтов стерлингов из них ушли бывшей директрисе "Челси", российско-канадской бизнесвумен Марине Грановской.

Доходы "Челси" от рекламы, трансляций и матчей выросли на 46 миллионов фунтов стерлингов, что и ожидалось после пандемии.

В "Челси" уверяют, что "чрезвычайные расходы и потеря дохода" обусловлены санкциями правительства Великобритании в отношении Романа Абрамовича.

Стоит отметить, что в летние расходы на игроков в размере 368,7 млн. фунтов кроме приобретений футболистов также учтены управленческие расходы.

Напомним, что американский миллиардер Тодд Боули стал совладельцем "Челси" весной 2022 года.

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В статье: Челси (Лондон)
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