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Зинченко отыграл против Ливерпуля 88 минут. 94% точных передач и дважды обыгран в дриблинге

Англия
(2 голосов)

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Зинченко отыграл против Ливерпуля 88 минут. 94% точных передач и дважды обыгран в дриблинге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Александр Зинченко в очередной раз вышел в стартовом составе "Арсенала" на матч чемпионата Англии. В 30-м туре "канониры" встречались с "Ливерпулем".

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Украинец провел на поле 88 минут, сообщает портал Sofascore. За это время он однажды попал в створ ворот, имеет 1/3 удачных попыток дриблинга, а также по одному заблокированному удару, перехвату и отбору. По два раза украинец выносил мяч и был обыгран в дриблинге.

2/6 раз Зинченко выиграл борьбу за позицию, 0/1 воздушных единоборств и 5 раз потерял мяч. Точность передач украинца составила 94%, из них – 4/5 удачных дальних передач.

Игрок получил за этот матч отметку 6,5. Средняя командная оценка составила 6,89.

Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Арсенал" завершился вничью 2:2.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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alex69 (Париж)
09.04.2023 в 21:35
І що? Можна грати красиво весь матч, а потім просрати його одним промахом, і хто після того назве тебе героєм? Ти залишися лузером!!!
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