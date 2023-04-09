Зинченко отыграл против Ливерпуля 88 минут. 94% точных передач и дважды обыгран в дриблинге

Александр Зинченко в очередной раз вышел в стартовом составе "Арсенала" на матч чемпионата Англии. В 30-м туре "канониры" встречались с "Ливерпулем".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинец провел на поле 88 минут, сообщает портал Sofascore. За это время он однажды попал в створ ворот, имеет 1/3 удачных попыток дриблинга, а также по одному заблокированному удару, перехвату и отбору. По два раза украинец выносил мяч и был обыгран в дриблинге.

2/6 раз Зинченко выиграл борьбу за позицию, 0/1 воздушных единоборств и 5 раз потерял мяч. Точность передач украинца составила 94%, из них – 4/5 удачных дальних передач.

Игрок получил за этот матч отметку 6,5. Средняя командная оценка составила 6,89.