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Зинченко отыграл против Ливерпуля 88 минут. 94% точных передач и дважды обыгран в дриблинге
Как вам игра Александра?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Зинченко в очередной раз вышел в стартовом составе "Арсенала" на матч чемпионата Англии. В 30-м туре "канониры" встречались с "Ливерпулем".
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Украинец провел на поле 88 минут, сообщает портал Sofascore. За это время он однажды попал в створ ворот, имеет 1/3 удачных попыток дриблинга, а также по одному заблокированному удару, перехвату и отбору. По два раза украинец выносил мяч и был обыгран в дриблинге.
2/6 раз Зинченко выиграл борьбу за позицию, 0/1 воздушных единоборств и 5 раз потерял мяч. Точность передач украинца составила 94%, из них – 4/5 удачных дальних передач.
Игрок получил за этот матч отметку 6,5. Средняя командная оценка составила 6,89.
Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Арсенал"
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