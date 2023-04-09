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Безумие на Энфилде. Видео голов и нереализованного пенальти Салаха в матче Ливерпуль - Арсенал
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После получаса игры казалось, что для "Арсенала" это будет легкая победа и "Ливерпуль" все еще не готов к большим матчам. Похоже, такое же мнение имели и игроки "канониров", которые потеряли бдительность и слишком расслабились. Команда Юргена Клоппа этим воспользовалась: еще до перерыва отыграла один, а после него – сравняла счет. Лучший шанс забивать третий имел Мохамед Салах, однако египетский лидер "красных" не реализовал пенальти.
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Чемпионат Англии, 30-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"
"Ливерпуль" – "Арсенал" 2:2
Голы: Салах 42, Фирмино 87 – Мартинелли 8, Жезус 28
На 54-й Салах не реализовал пенальти (мимо ворот)
Гол Мартинелли
Гол Жезуса
Гол Салаха
Нереализованный пенальти Салаха
Гол Фирмино
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