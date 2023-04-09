Безумие на Энфилде. Видео голов и нереализованного пенальти Салаха в матче Ливерпуль - Арсенал

После получаса игры казалось, что для "Арсенала" это будет легкая победа и "Ливерпуль" все еще не готов к большим матчам. Похоже, такое же мнение имели и игроки "канониров", которые потеряли бдительность и слишком расслабились. Команда Юргена Клоппа этим воспользовалась: еще до перерыва отыграла один, а после него – сравняла счет. Лучший шанс забивать третий имел Мохамед Салах, однако египетский лидер "красных" не реализовал пенальти.

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Чемпионат Англии, 30-й тур. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" – "Арсенал" 2:2

Голы: Салах 42, Фирмино 87 – Мартинелли 8, Жезус 28

На 54-й Салах не реализовал пенальти (мимо ворот)

Гол Мартинелли

Гол Жезуса

Гол Салаха

Нереализованный пенальти Салаха

Гол Фирмино