Артета: Ливерпуль мог забить три или четыре гола. Как и мы, поэтому, результат справедлив

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал результативную ничью с "Ливерпулем" в рамках 30-го тура АПЛ. "Канониры" вели со счетом 2:0, однако подопечные Юргена Клоппа сумели отыграться.

"Вау! Это был очень напряженный матч. Мы контролировали игру, но потом мы пропустили очень необреженный гол, и игра набрала обороты.

Во втором тайме мы хорошо начали, но потеряли контроль. Это была очень хаотическая и изменчивая игра. Они могли забить три или четыре гола. В свою очередь, и мы могли забить два или три гола. Поэтому, наверное, результат справедлив.

Я не видел, чтобы в этом сезоне кто-то доминировал на "Энфилде". "Ливерпуль" обыграл все топ-команды на этом поле. Когда они играли с "Реалом", то могли вести в счете 4:0 в первые 20 минут. У них обязательно будут моменты, и вам нужно разобраться с этим – что мы и сделали. Наш вратарь сыграл в этом огромную роль.

Мы могли бы взять и три очка, и нам предстояло продолжать играть, как в первом тайме еще 15 минут. Тогда игра пошла бы совсем по другому сценарию. Мы этого не сделали. Надо понять, в чем проблема. Нам нужно двигаться дальше и продолжать играть так, как мы играли в первые 30 минут матча", – рассказал испанский коуч.