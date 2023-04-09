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Артета: Ливерпуль мог забить три или четыре гола. Как и мы, поэтому, результат справедлив
Коуч "канониров" о матче против команды Клоппа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Вау! Это был очень напряженный матч. Мы контролировали игру, но потом мы пропустили очень необреженный гол, и игра набрала обороты.
Во втором тайме мы хорошо начали, но потеряли контроль. Это была очень хаотическая и изменчивая игра. Они могли забить три или четыре гола. В свою очередь, и мы могли забить два или три гола. Поэтому, наверное, результат справедлив.
Я не видел, чтобы в этом сезоне кто-то доминировал на "Энфилде". "Ливерпуль" обыграл все топ-команды на этом поле. Когда они играли с "Реалом", то могли вести в счете 4:0 в первые 20 минут. У них обязательно будут моменты, и вам нужно разобраться с этим – что мы и сделали. Наш вратарь сыграл в этом огромную роль.
Мы могли бы взять и три очка, и нам предстояло продолжать играть, как в первом тайме еще 15 минут. Тогда игра пошла бы совсем по другому сценарию. Мы этого не сделали. Надо понять, в чем проблема. Нам нужно двигаться дальше и продолжать играть так, как мы играли в первые 30 минут матча", – рассказал испанский коуч.
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