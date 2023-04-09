Клопп: Арсенал мог проиграть, и они должны были проиграть эту игру

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью с лондонским "Арсеналом" в матче 30-го тура АПЛ. "Канониры" вели со счетом 2:0, однако "мерсисайдцы" сумели отыграться.

"Это достаточно типичная история для нас в этом сезоне. Игра была абсолютно открытой. "Арсенал" воспользовался первыми двумя моментами. Однако мы правильно отреагировали. В итоге поединок получился зрелищным. Но я не представляю, как мы не вырвали победу в концовке встречи.

Сейчас я и не рад, и не расстроен – что-то среднее. Я спокойно отношусь к ничьей. Соперник выглядел хорошо, однако они могли проиграть, и должны были проиграть эту игру. Заработанное очко больше удовлетворяет "Арсенал".

Это достаточно типично для нас, что мы не реализовали некоторые моменты. Мы пропустили два гола, но до перерыва игра не была завершена. Мы взяли контроль над этой сумасшедшей игрой в свои руки. Мы точно заслужили один балл. Однако, если бы Конате пробил головой, мы бы убили. Возможно, он поскользнулся. У него был шанс", – рассказал немецкий наставник.