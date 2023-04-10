Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Арсенал 2:2. Обзор матча и видео голов
Зинченко отыграл 88 минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 30-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" на выезде сыграл в результативную ничью с "Ливерпулем". "Канониры" вели в счете 2:0, однако подопечные Юргена Клоппа сумели отыграться. Александр Зинченко вышел в стартовом составе гостей и
Чемпионат Англии, тридцатый тур. Ливерпуль, “Энфилд”
Голы: Салах 42, Фирмино 87 – Мартинелли 8, Жезус 28
На 54-й Салах не реализовал пенальти (мимо)
Популярное сейчас
- Зинченко отыграл против Ливерпуля 88 минут. 94% точных передач и дважды обыгран в дриблинге
- АПЛ. Ливерпуль - Арсенал 2:2. Победили эмоции
- Павелко не явился на заседание суда 4 и 6 апреля из-за коронавируса, однако 8 апреля уже был в ресторане Киева – ФОТО
- АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 1:0. Для лондонцев все стало даже хуже
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО