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Ливерпуль - Арсенал 2:2. Обзор матча и видео голов

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Зинченко отыграл 88 минут

Ливерпуль - Арсенал 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 30-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" на выезде сыграл в результативную ничью с "Ливерпулем". "Канониры" вели в счете 2:0, однако подопечные Юргена Клоппа сумели отыграться. Александр Зинченко вышел в стартовом составе гостей и провел на поле 88 минут. После этого тура команда Микеля Артеты лидирует в турнирной таблице, опережая второй "Манчестер Сити" на 6 очков (у команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе). В свою очередь "мерсисайдцы" занимают 8-е место.

Чемпионат Англии, тридцатый тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Арсенал” 2:2

Голы: Салах 42, Фирмино 87 – Мартинелли 8, Жезус 28

На 54-й Салах не реализовал пенальти (мимо)

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Клопп: Арсенал мог проиграть, и они должны были проиграть эту игру
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В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль
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