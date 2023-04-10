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Челси близок к продлению контракта с ключевым защитником

Англия
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Футболист решил остаться в лондонском клубе

Челси близок к продлению контракта с ключевым защитником

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает журналист The Athletic Девид Орнштейн.

Согласно его данным, 26-летний англичанин поставит подпись под соглашением, которое будет рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий договор защитника истекал летом 2025 года.

Ранее в СМИ регулярно появлялись слухи о намерении "Манчестер Сити" приобрести Чилуэлла.

Бен стал игроком "Челси" летом 2020 года, перейдя из "Лестера" за 50 млн евро. В текущем сезоне футболист провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 4 результативные передачи.

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В статье: Челси (Лондон) Бен Чилвелл
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Источник:
The Athletic

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