Челси близок к продлению контракта с ключевым защитником

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает журналист The Athletic Девид Орнштейн.

Согласно его данным, 26-летний англичанин поставит подпись под соглашением, которое будет рассчитано до лета 2027 года. Предыдущий договор защитника истекал летом 2025 года.

Ранее в СМИ регулярно появлялись слухи о намерении "Манчестер Сити" приобрести Чилуэлла.

Бен стал игроком "Челси" летом 2020 года, перейдя из "Лестера" за 50 млн евро. В текущем сезоне футболист провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 4 результативные передачи.