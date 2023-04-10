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МЮ скоро начнет переговоры с Рашфордом

Англия
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Игроку нравится как развивается клуб

МЮ скоро начнет переговоры с Рашфордом

фото - Getty Images

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в скором времени возобновит переговоры по новому контракту Маркуса Рашфорда. Игрок был недоволен сообщениями в СМИ о "высоких запросах по зарплате".

Сообщается, что футболист счастлив в "Юнайтед" и ему нравится, как клуб развивается. Он верит, что успех не за горами.

Также игроку нравится работать под руководством тен Хага.

Нападающий провел в этом сезоне 47 матчей, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Примечательно, что этот сезон для англичанина самый результативный в карьере, в то время как прошлый был худшим в этом аспекте. Тогда форвард забил всего 5 мячей.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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