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МЮ скоро начнет переговоры с Рашфордом
Игроку нравится как развивается клуб
фото - Getty Images
"Манчестер Юнайтед" в скором времени возобновит переговоры по новому контракту Маркуса Рашфорда. Игрок был недоволен сообщениями в СМИ о "высоких запросах по зарплате".
Сообщается, что футболист счастлив в "Юнайтед" и ему нравится, как клуб развивается. Он верит, что успех не за горами.
Также игроку нравится работать под руководством тен Хага.
Нападающий провел в этом сезоне 47 матчей, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Примечательно, что этот сезон для англичанина самый результативный в карьере, в то время как прошлый был худшим в этом аспекте. Тогда форвард забил всего 5 мячей.
Marcus Rashford was not happy with recent reports of "crazy" salary requests. He's understood to be really happy with how things are developing at Man Utd and feels success is around the corner ???? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2023
New deal talks will continue soon - Rashford loves working under ten Hag. pic.twitter.com/c9Txeugyyt
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