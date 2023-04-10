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Челси хочет оставить Жоау Феликса для долгосрочного проекта
Не хочет к Симеоне
Фото: https://twitter.com/joaofelix70
В "Челси" хотели бы оставить Жоау Феликса для долгосрочного проекта, сообщает Фабрицио Романо. В клубе довольны тем влиянием, которое португалец оказывает на игру команды.
Сам игрок также хотел бы остаться у "синих". Сообщается, что все будет зависеть от того, сколько запросит "Атлетико". Переговоры начнутся в скором времени.
С января Жоау провел 12 матчей за "синих" и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего португальца в 50 миллионов евро.
Understand Chelsea want to keep João Félix as part of long term project. Club very happy with his impact, João also keen on staying at #CFC. ????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2023
The deal will depend on tag asked by Atlético, talks will take place soon.
New coach, also a factor.
???? https://t.co/AWIFYuQe8l pic.twitter.com/GYfGdFX8Sc
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