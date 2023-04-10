Челси хочет оставить Жоау Феликса для долгосрочного проекта

В "Челси" хотели бы оставить Жоау Феликса для долгосрочного проекта, сообщает Фабрицио Романо. В клубе довольны тем влиянием, которое португалец оказывает на игру команды.

Сам игрок также хотел бы остаться у "синих". Сообщается, что все будет зависеть от того, сколько запросит "Атлетико". Переговоры начнутся в скором времени.

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С января Жоау провел 12 матчей за "синих" и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего португальца в 50 миллионов евро.