Гвардиола: Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. Это нужно заслужить

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал собственные амбиции и выступление "горожан" в Лиге чемпионов.

"Очень хочу (выиграть Лигу чемпионов). Это нужно заслужить, и мы попробуем сделать первый шаг завтра.

Это вопрос задают уже 6-7 лет, это происходит каждый сезон. Мы пытались (выиграть ЛЧ) каждый сезон, но команды, с которыми мы сталкивались, тоже хороши.

Мы всегда стараемся выиграть, но это не значит, что мы выиграем. Майкл Джордан выиграл шесть титулов НБА, сколько сезонов он играл? 16.

Мы должны быть идеальны, чтобы добиться хорошего результата с "Баварией", – сказал Гвардиола.

"Сити" сыграет завтра с "Баварией" в 1/4 финала Лиги чемпионов, 11-го апреля, в 22:00.

"Горожане" играли в финале в сезоне-2020/21. Тогда команда Гвардиолы уступила "Челси" (0:1) Томаса Тухеля, который как раз тренирует "Баварию".