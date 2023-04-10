Лестер ведет переговоры с экс-наставником Астон Виллы и Норвича

Дин Смит ведет переговоры с "Лестером" о должности главного тренера до конца сезона, информирует ВВС. Команда сейчас находится в зоне вылета и пытается спастись от понижения в классе. Именно такая задача будет стоять перед новым тренером.

Напомним, что в декабре 2022 года Смит был уволен с должности тренера "Норвича", из-за плохих результатов в Чемпионшипе.

Если Дин Смит все же станет главным тренером "Лестера", к нему присоединится Крейг Шекспир в качестве главного помощника.

Сейчас "Лестер" находится на 19-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 7 побед, 4 ничьих и 19 поражений.