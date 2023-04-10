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Лестер ведет переговоры с экс-наставником Астон Виллы и Норвича
Дин Смит может возглавить "лис" до конца сезона
Фото: canaries.co.uk
Дин Смит ведет переговоры с
Напомним, что в декабре 2022 года Смит был уволен с должности тренера "Норвича", из-за плохих результатов в Чемпионшипе.
Если Дин Смит все же станет главным тренером "Лестера", к нему присоединится Крейг Шекспир в качестве главного помощника.
Сейчас "Лестер" находится на 19-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 7 побед, 4 ничьих и 19 поражений.
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