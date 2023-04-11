Гвардиола подколол Спаллетти: Не хочу говорить о Наполи. Лучано слишком ранимый

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подколол менеджера "Наполи" Лучано Спаллетти. Ранее он хвалил команду итальянца.

"Я не хочу говорить о "Наполи", потому что его тренер будет на меня сердиться. Он такой чувствительный", – сказал Гвардиола.

Напомним, что в марте Пеп Хвардиола высказался, что "Наполи", возможно, сильнейшая команда Европы. Такое мнение не понравилось Лучано Спалетти. Он заявил, что испанец пытается сбить с толку его команду.

"Наполи" идет на 1-м месте в Серии А. Отрыв от второго "Лацио" – 16 очков.