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Гвардиола подколол Спаллетти: Не хочу говорить о Наполи. Лучано слишком ранимый
Испанец с чувством юмора
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подколол менеджера "Наполи" Лучано Спаллетти. Ранее он хвалил команду итальянца.
"Я не хочу говорить о "Наполи", потому что его тренер будет на меня сердиться.
Он такой чувствительный", – сказал Гвардиола.
Напомним, что в марте Пеп Хвардиола высказался, что "Наполи", возможно, сильнейшая команда Европы. Такое мнение не понравилось Лучано Спалетти. Он заявил, что испанец пытается сбить с толку его команду.
"Наполи" идет на 1-м месте в Серии А. Отрыв от второго "Лацио" – 16 очков.
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