  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола подколол Спаллетти: Не хочу говорить о Наполи. Лучано слишком ранимый
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола подколол Спаллетти: Не хочу говорить о Наполи. Лучано слишком ранимый

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Испанец с чувством юмора

Гвардиола подколол Спаллетти: Не хочу говорить о Наполи. Лучано слишком ранимый

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подколол менеджера "Наполи" Лучано Спаллетти. Ранее он хвалил команду итальянца.

"Я не хочу говорить о "Наполи", потому что его тренер будет на меня сердиться.

Он такой чувствительный", – сказал Гвардиола.

Напомним, что в марте Пеп Хвардиола высказался, что "Наполи", возможно, сильнейшая команда Европы. Такое мнение не понравилось Лучано Спалетти. Он заявил, что испанец пытается сбить с толку его команду.

"Наполи" идет на 1-м месте в Серии А. Отрыв от второго "Лацио" – 16 очков.

По теме
yellow-arrow
Лайнсмена, ударившего по лицу Робертсона в перерыве матча Ливерпуль – Арсенал, отстранили
yellow-arrow
Магуайр: В МЮ 4 защитника мирового уровня: Варан, Мартинес, Линделеф. Если тебя не выберут, нужно быть готовым к борьбе
yellow-arrow
Шмейхель: Мудрика словно украли у Арсенала в последнюю минуту
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
manchestereveningnews.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде