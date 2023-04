Лестер официально назначил нового главного тренера

"Лестер" объявил о назначении Дина Смита на пост главного тренера. 52-летний специалист заменил уволенного Брендана Роджерса.

Контракт Смита рассчитан до завершения текущего сезона. Ассистентами нового коуча станут Крейг Шекспир, который уже работал с "лисами", а также известный в прошлом защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри.

В декабре 2022 года Смит был уволен с должности тренера "Норвича" из-за плохих результатов в Чемпионшипе. Также наставник известен по работе с "Астон Виллой" и "Брентфордом".

Сейчас "Лестер" находится на 19-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 7 побед, 4 ничьих и 19 поражений.

