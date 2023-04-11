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Как Цыганкова "обокрал" одноклубник и почему нельзя вешать провал Арсенала на Энфилде лишь на Зинченко
Аудиомнение #204
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем главные поединки выходных и залазим на понедельник. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Зинченко нельзя единолично обвинять в потери очков "Арсенала" на "Энфилде", "поблагодарить" нужно и Артету за тактику, и Холдинга за пожары, и Трента за великолепный атакующий футбол. Эпизод между Робертсоном и лайнсменом, жадность Кастельяноса в моменте с выходом на ворота "Барселоны", перформансы Рамздейла и Тер Штегена, адаптация Цыганкова в "Жироне", продолжение феерии прекрасного "Лацио" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:54 – "Ливерпуль" – "Арсенал" (2:2);
11:53 – "Барселона" – "Жирона" (0:0);
15:10 – "Лацио" – "Ювентус" (2:1);
16:52 – Не попадайте в офсайд!
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